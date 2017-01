Loredana Lecciso: "Io e Al Bano siamo amici, a Sanremo ha cantato benissimo"

11:19 - Altro che ritorno di fiamma, Loredana Lecciso chiarisce una volta per tutte la sua posizione e il legame con l'ex Al Bano. Ospite di "Domenica Live", infatti, la showgirl incalzata dalle domande di Barbara d'Urso risponde: "Se ci baciamo ancora? Certo, siamo amici... In realtà bacio soltanto i miei figli in questo periodo...". E sulla partecipazione a Sanremo con Romina Power confessa: "La mia pagella è dieci e lode".

"Se Al Bano mi manda i fiori? - continua Loredana - I fiori li compro da sola al mercato di Lecce". Poi però corregge il tiro: "Bugia, mi ha regalato delle rose bellissime. Cronologicamente, non dico quando. Poi ha smesso di regalarmele, io avevo una casa piccolissima e avevo problemi a sistemarle. Una volta le ho sistemate in bagno e non me l'ha più regalate. Saranno passati 150 anni".



Poi torna a parlare del nuovo feeling tra Al Bano e Romina: "Ho visto Sanremo da casa. Al Bano ha cantato da Dio. La mia pagella è dieci e lode. Anche a Romina. Al Bano mi ha emozionato molto. Lo adoro da solista perché può esprimere le sue doti canore, ma con il duo con Romina ritorno alla mia infanzia. Recuperare il rispetto per due ex coniugi è un gran traguardo. Chapeau per Al Bano, è un maestro nel saper mantenere gli equilibri".