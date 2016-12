Loredana Lecciso: "Cara Romina, resto vicino ad Al Bano"

10:15 - La storia tra Loredana Lecciso e Al Bano sembra procedere nonostante le difficoltà e la showgirl sogna una grande famiglia unita. Dopo la reunion artistica della coppia d'oro della musica italiana a San Remo, Loredana si rivolge a Romina Power in una lettera aperta pubblicata su Chi: "Non è importante assegnare un ruolo a me, ad Al Bano e a Romina, ha un senso dare un futuro ai nostri figli".

"Mi fa sorridere leggere i commenti da 'tifoseria', come se fosse un incontro di calcio dove ci si schiera per l'una o l'altra squadra" scrive l'ex compagna di Al Bano "Non esiste alcuna gara. Noi stessi non siamo padroni dei nostri sentimenti e a volte nemmeno li conosciamo fino in fondo. 'Libertà...fino a che avrà un senso vivere io vivrò per avere te...' Lo cantavano anche Al Bano e Romina. In nome di quella stessa libertà resto accanto ad Al Bano nel desiderio di realizzare una vera e solida famiglia allargata".