Cristina Buccino fuori di seno e dall'Isola dei Famosi

17:25 - L'Isola dei Famosi si avvia al gran finale e perde tre protagonisti. Tornano a casa Alex Belli, Andrea Montovoli e Cristina Buccino, che prima di lasciare l'Honduras è stata protagonista, suo malgrado, di un incedente hot. Durante la prima prova della serata, alla showgirl sguscia fuori un seno, subito coperto grazie all'intervento della Marcuzzi che ha avvisato la Buccino al grido di "Cristina copriti la tetta". "Le è uscito fuori un polmone", interviene ironicamente Alvin.

"Gli uomini in questo momento mi odieranno", ha scherzato la conduttrice, commentando il piccolo incidente, verificatosi durante la prova delle corde, che ha opposto i maschi alle femmine. I naufraghi dovevano recuperare una bandierina, posta in mezzo al mare, percorrendo un binario di corde. A loro disposizione, due tavolette di legno, sulle quali scivolare fino all'obiettivo, da raggiungere senza cadere in acqua. Proprio nel tentativo di restare in equilibrio per non finire in mare, la Buccino si è rannicchiata spostando involontariamente la parte superiore del suo costume. La concentrazione sul gioco, che dava al vincitore l'immunità e la possibilità di scegliere un avversario da salvare dalla nomination, era così alta che la showgirl non si è accorta di nulla, fino all'intervento riparatore della Marcuzzi.



La prova è stata vinta dalle ragazze, grazie alle combattive Donatella, che hanno poi scelto di salvare Valerio Scanu. Almeno fino alle successive – e decisive – nomination, che mandano al televoto il cantante e Rocco Siffredi.

LA SCELTA DI CRISTINA A PLAYA DESNUDA