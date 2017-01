17 marzo 2015 Rocco Siffredi, dalla gonnellina sguscia il "boa rosa" e dice addio al porno Imprevisto bollente per il naufrago che durante la settima puntata ha annunciato di volersi ritirare dal mondo dell'hard Tweet google 0 Invia ad un amico

17:28 - "L'Isola dei Famosi" è servita a Rocco Siffredi per cambiare vita. In diretta ha annunciato che vuole smettere con i film porno per amore della moglie Rozsa. Ma durante un collegamento dalla Palapa, quando da Playa Desnuda ha raggiunto gli altri naufraghi dopo aver vinto al televoto con Alex Belli, dalla "gonnellina" è sbucato il "boa rosa", come ama definire il suo membro il porno attore. Suscitando stupore tra i compagni di avventura e in studio.

Il regista Roberto Cenci ha "censurato" le immagini in diretta, che però sono state trasmesse sui maxi schermi dello studio e tutti, dagli opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini alla conduttrice Alessia Marcuzzi, sono rimasti a bocca aperta. Il particolare non è sfuggito ai follower della trasmissione che si sono scatenati sui social, Twitter in primis.



Per Rocco è stata una puntata davvero speciale, in questa settimana è riuscito a meditare molto e ha ripensato alla sua vita, così durante un collegamento ha confessato: "Non posso più continuare a fare film hard altrimenti perdo mia moglie, che faccio soffrire in continuazione perché non riesco a staccarmi dalla mia immagine e dalla dipendenza dal sesso. Invece devo pensare di più alla mia famiglia...". Immediata la replica della moglie Rozsa: "Io ti amo così".