Loredana Lecciso: "Romina ancora sposata con Al Bano? Fa tenerezza, ma è fuori dal tempo"

Solo una settimana fa, in tv, Romina Power aveva detto di essere ancora sposata con Al Bano per la chiesa: "L'annullamento è molto complicato e poi chi lo vuole annullare". Ora tocca a Loredana Lecciso replicare. La showgirl lo fa a " Domenica Live ", ospite di Barbara d'Urso : "Sono affermazioni emozionanti, ma fuori dal tempo, mi fanno quasi tenerezza".

"Quando gli anni passano si tende ad avere nostalgia sotto un punto di vista femminile la comprendo - continua la Lecciso - Questa volta, è vero a mio avviso ha lasciato una sensazione di stupore. Queste frasi sono potute sembrare un pochino fuori tempo, non al passo con la realtà. Però, forse, comprendo lo stato emozionale... ".

Loredana parla quinid dle rapporto con Romina: "A me lei è molto simpatica, sono tanti anni che ci conosciamo". E soprattutto con Al Bano: "E' una persona credente e cattolica, sente molto il sentimento religioso, è nel suo Dna. Quando ha deciso di intraprendere un progetto familiare con me, lui con la stessa pulizia d'animo e libertà ha deciso di intraprendere questo progetto basato sull'amore. Sicuramente la sua storia pregressa era terminata o non avrebbe iniziato".