Maria De Filippi comunica a Elisa e a Emma Marrone che dovranno collaborare con Roberto Saviano, declamando le opere di un poeta ellenico. Le due cantanti sono entusiaste e onorate, peccato solo però che quelle poesie non esistano e siano al limite del ridicolo. La declamazione è tutta da ridere ed Elisa ed Emma sono piuttosto imbarazzate perché sanno che, sul palco, dovranno essere molto serie per evitare di far sfigurare lo scrittore partenopeo che porterà in scena un monologo molto serio.