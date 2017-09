Lettera di Fabrizio Corona a Verissimo: "Sono pronto a tutto"

A "Verissimo" spazio alla lettera di sfogo scritta da Fabrizio Corona dal carcere a Silvia Toffanin dopo che si è visto respingere dal magistrato di sorveglianza di Milano la sua richiesta di domiciliari. "Quello che mi hanno fatto questa volta è peggio di tutto quello che ho subito dal 2005. Voglio tornare a fare il padre. Ne ho assolutamente diritto e mio figlio ha bisogno di me. E io sono pronto a tutto, come sempre" scrive nella missiva letta in studio dalla conduttrice. "E' in sciopero della fame, sono preoccupata" racconta la fidanzata Silvia Provvedi al telefono. "Non lo lascerò, insieme ce la possiamo fare e io sono sempre qui" aggiunge la ragazza.