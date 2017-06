"Per me la moda è un lavoro di ricerca, di creatività ma anche di gioco e di ironia" L'amatissima fashion influencer Eleonora Carisi si racconta nel programma "Let's Go Now!" e descrive le tante sfumature che la moda ha secondo il suo punto di vista: "Non è solo un bell'abito di uno stilista di tendenza, è esprimere ciò che sei attraverso quello che indossi - spiega la ragazza, che vanta oltre 600mila follower sul suo profilo Instagram e viene considerata una vera icona - "Lifestyle è cercare uno stile unico e personale, mostrare i propri stati d'animo che ogni giorno sono diversi e si riflettono anche sul look." Le telecamere di La5 hanno seguito la modella per le strade di una Barcellona inedita, in cui giovani ragazzi cercano la loro strada nel mondo della moda e del design.