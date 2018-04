Lecce, Loredana Lecciso debutta in teatro: è Maria Maddalena

Loredana Lecciso si lascia il gossip alle spalle e debutta in teatro con “Le ultime parole di Cristo”, uno spettacolo di danza in cui interpreta Maria Maddalena. Il balletto, con la regia e coreografia di Fredy Franzutti, è andato in scena al Teatro Apollo di Lecce il 20 e il 29 marzo.



Il video di alcuni momenti dello spettacolo è stato mostrato a Pomeriggio Cinque, dove tutti gli ospiti hanno apprezzato la performance di Loredana. Il duro lavoro sul personaggio e sulla tecnica di ballo non ha spaventato la compagna di Al Bano (o ex compagna, non è ancora chiaro). Un training che è stato forse anche in parte terapia, in un periodo non sereno in cui molti aspetti della vita della showgirl stanno cambiando: "Voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento amo principalmente me”, aveva dichiarato a marzo a Domenica Live, per poi aggiungere: "Gliene vorrò sempre, del resto è il padre dei miei figli".