Lea Michele: scatto inedito sui social in ricordo di Cory, il fidanzato morto

Momento di nostalgia per Lea Michele. L'attrice, ex stellina di Glee, ha pubblicato su Instagram uno scatto inedito datato 2012, che la ritrae teneramente abbracciata al fidanzato e collega, anche lui protagonista della celebre serie tv, Cory Monteith, scomparso il 13 luglio 2013 a cusa di un mix di alcol e droga. Solo una didascalia sull'istantanea, "Bleeker St. 2012", il resto lo racconta l'immagine, che in poche ore fa un boom di like.