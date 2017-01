Le Iene, Simone Coccia Colaiuta nella trappola del finto reality

Da quando sono nati, i reality sono stati come un detonatore per esibizionisti e bellezze più o meno naturali. Le Iene hanno studiato il fenomeno con un esperimento, proponendo a Simone Coccia Colaiuta (famoso per essere il toyboy della senatrice Stefania Pezzopane) la partecipazione ad un fantomatico reality dal titolo "Il Pupo e la Secchiona". Con la complicità di Federica Panicucci sono riusciti a farlo cadere nella trappola...