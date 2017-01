Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta: "A letto no limits"

09:51 - La prima volta insieme, la guerra ai pregiudizi, il rapporto a letto: la senatrice Stefania Pezzopane e il giovane fidanzato Simone Coccia Colaiuta sono i protagonisti dell'intervista doppia a Le Iene. Stanno insieme da 10 mesi, 55 anni lei, 31 lui: 24 di differenza e non sentirli. In comune hanno la passione: "La mia donna nonostante l'età tiene testa a tante ragazze, a letto è da dieci e lode... no limits!", assicura lo spogliarellista.

"Mi piace la donna che intriga - racconta Simone - una donna bella può essere alta 1,90 ma anche 1,50". "Se dici così mi emoziono", interviene la senatrice. Il ragazzo - che ammette di sognare Hollywood: "Voglio fare l'attore" - mostra quindi un tatuaggio, con due S (Simone e Stefania, ndr) e un gufo: "E' il nostro animale preferito e poi è contro i gufi...".



L'età per i due non conta: "Ho avuto anche un corteggiatore più giovane di Simone", ammette la Pezzopane. Anche se le critiche non mancano: "In Rete ci insultano, dicono che lui sta con me per i soldi e proseguono con 'brutta nana ti stai a far fregare da uno stronzo'...". Ma la senatrice e lo spogliarellista vanno avanti per la loro strada e si raccontano anche nell'intimità: "A letto abbiamo trovato la nostra dimensione, se le mura di questa camera potessero parlare...". La prima volta si sono baciati e "lo abbiamo fatto sue o tre volte". Intanto Simone ha chiesto a Stefania di sposarlo. Se son rose...