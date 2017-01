Le Iene, minacce a Matteo Viviani: "Arriva la bomba in diretta"

Inizia con il brivido la nuova edizione de Le Iene . L'inviato Matteo Viviani ha ricevuto un sms di minacce in cui si prospetta l'eplosione di una bomba durante la diretta della trasmissione. Sono state avvisate subito le forze dell'ordine e le Iene stanno facendo partire una denuncia ma la prima puntata in diretta del programma andrà comunque in onda .

"PER SCRUPOLO TI DICO CHE ARRIVA LA BOMBA IN DIRETTA - recitava il messaggio -. TU CONTROLLA I 3 VASI A CASA. CI SARA' ATTENTATO IL BOSS VUOLE COSI'". Mediaset ha emesso una nota ufficiale per spiegare cosa accaduta e la posizione dell'azienda.



"Le Iene non conoscono l'identità di chi possa aver effettuato la minaccia, ma si presume sia legata ad una delle ultime inchieste di Matteo Viviani. Tra gli argomenti da lui affrontati recentemente i nuovi metodi di intercettazione (servizio che andrà in onda nella puntata di questa sera) e una storia di molestie a danno di ragazze minorenni - si legge nella nota -. Inoltre, qualche giorno fa l'inviato si è recato nuovamente a Palermo per proseguire un'indagine riguardante mafia, antimafia e gestione dei beni sequestrati dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. Argomento, per altro, già trattato in altri suoi precedenti servizi ai quali poi è seguita un'inchiesta da parte della Procura di Caltanissetta.