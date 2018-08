Lara, dopo "Temptation Island" flirta con Fabio Ferrara

A " Temptation Island " Lara ha fatto conoscere a tutti il suo carattere. Dopo aver archiviato definitivamente la storia con l'ormai ex fidanzato Michael , la ragazza è pronta a ripartire. Sui social è molto seguita, e ai più attenti non è sfuggita una Instagram Stories in cui fa un ringraziamento particolare a Fabio Ferrara , ex di Ludovica Valli . Un messaggio che somiglia a una dedica d'amore...

L'ex corteggiatore di "Uomini e Donne" fa infatti parte del team della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, e quindi ha lavorato a stretto contatto con Lara.

"Ti voglio bene - ha scritto lei - Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p...e che non mi fai pubblicare foto ahahah... Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c'è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua".