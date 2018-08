“Temptation Island”, la rivincita di Lara

Rabbia: è questa la parola d’ordine del falò di confronto a “Temptation Island” tra Lara e Michael. Dopo ventuno giorni di una guerra a distanza, ecco che i due fidanzati finalmente si rivedono. La prima a parlare è Lara che sfoga sul suo compagno tutto il rancore e il risentimento per gli atteggiamenti equivoci e il poco rispetto che le sono stati dimostrati da parte di lui. “Io in due anni e mezzo ho perso tutto per te. Ma ora il tuo giochino non funziona più”, è solo una delle tante frasi che la ragazza riversa su di lui, che si difende: “Io sono entrato che già nella mia testa ti avevo perso”.



I due, tra molto nervosismo e risentimento, guardano insieme i video dell’ultima settimana di Lara al villaggio: “Questo è il rispetto che tu hai per me?” è l’accusa di Michael nel vedere le immagini della propria fidanzata mentre accetta le attenzioni del single Giuseppe. La ragazza, però, controbatte: “Io non rispetto chi non mi rispetta”. La situazione continua ad essere molto tesa, fino a quando Filippo non mostra i video registrati mentre Michael pensava di non essere ripreso.



Nelle immagini il ragazzo, oltre ad insultare la fidanzata, ribadisce più volte di stare giocando secondo una strategia precisa per poter “andarsene da signore”. Michael cerca di giustificarsi: “Sai che era l’orgoglio a parlare, vero?”, ma Lara non gli crede: “E io dovrei portarti rispetto?”. Tra i due ormai sembra non esserci speranza e al momento della decisione finale decidono entrambi di uscire da soli.