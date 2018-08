"Temptation Island", finale con i fuochi d'artificio tra tradimenti, rivincite e perdono

MARTINA E GIANPAOLO - La puntata si apre esattamente da dove era terminata la precedente: Martina, che si è avvicinata "pericolosamente" al single Andrew, aveva chiamato il fidanzato Gianpaolo proprio con il nome del rivale, scatenando la sua ira. Furioso lui si allontanà dal falò ma poi torna sui suoi passi e affronta la realtà, osservando le tenerezze e il bacio della fidanzata proprio con Andrew. "E' una persona che mi frequenterebbe anche fuori, mi sta aspettando di là. Io voglio un uomo che pensi a una famiglia, a dei figli" si giustifica Martina. Gli animi si scaldano: la ragazza svela il contenuto di un bigliettino su cui Gianpaolo aveva scritto "patata, vuoi sposarmi?". Il colpo di scena è dietro l'angolo: Martina cercava sicurezze per il futuro ma proprio quando il suo fidanzato sembrava disposto a dargliele, il loro rapporto scoppia. "Sono venuto qua per darti le sicurezze che volevi. Sai qual è la differenza tra me e te? Che tu non mi ami. Io ancora adesso ti amo da morire. Non sei tanto più matura di me, amore mio", afferma laconico il ragazzo pugliese. Martina poi osserva i momenti di Gianpaolo. "Non c'è differenza tra il mio bacio e quello che hai fatto tu. Non devi permetterti di giudicarmi per il mio percorso lineare. Devi accettare che tra me e te non c'è più nulla da spartire. Qui ho capito che cosa è giusto per me". Quindi la decisione di uscire dal reality separatamente, ma prima di lasciarla andare via, Gianpaolo dice a Martina: "Ti amo tantissimo". "Si è visto", risponde lei delusa.



RAFFAELA E ANDREA - Lei viene convocata nel pinnettu per vedere un filmato che mostra il feeling nato tra il fidanzato Andrea e la single Teresa. "Lei è gelosa, ti controlla? Allora non va bene. Non ti fa vivere bene" dice la rivale di Raffaela, che piange visibilmente delusa dai comportamenti di lui. Anche Andrea lancia la sua frecciata: "Lei è innamoratissima di me. Per me, invece, vengo sempre prima io". Teresa scrive una lettera ad Andrea che termina con "ti voglio bene, tanto": il giovane campano vacilla. Il falò di confronto scoprirà le carte. "Mi hai deluso tanto. Mi conosci, do importanza agli sguardi e i tuoi occhi li conosco. Ho visto di te più video di tutti gli altri" dice Raffaela. "Ti ho visto trattenuto. Siamo entrati qui perché mi hai convinta dicendomi che che mi avresti dimostrato che non dovevo avere dubbi, invece li hai fatti aumentare" continua. Andrea prova a spiegarsi: "Teresa mi sembrava quella più finta e per questo volevo portarla fino alla fine. Che cosa ho fatto? Dove ti ho mancato di rispetto? Sai quante volte mi hanno chiesto di mettere la crema e non l'ho fatto. Ho chiarito quello che c'è tra me e te, specificando che nessuna si sarebbe mai potuta mettere tra noi. Non sono andato oltre perché sono innamorato di te" dice alla fidanzata. Questa la frase della svolta. Prima di prendere la sua decisione, Raffaela consegna al fidanzato un anello che lui le ha regalato in passato. Lei rifiuta di accettarlo ma poi si scioglie quando Andrea si alza e le promette che non la lascerà mai più sola. I due escono insieme da Temptation Island: "Mi sei mancata troppo" confida teneramente Andrea.



LARA E MICHAEL - Era la coppia più attesa e il loro confronto al falò è davvero ricco di scintille. Prima del chiarimento finale Lara vede dal pinnettu le immagini del weekend da sogno di Michael con la single Rita. Di notte lui trascorre delle ore nella camera di lei, senza le telecamere. Il loro feeling appare evidente. Lara, che non ha mai nascosto di gradire le attenzioni del single Giuseppe ("il problema è che mi piace sul serio", confessa) affronta agguerrita il fidanzato. "Mi aspettavo tutt'altro e penso che possiamo partire da tutto quello che ho visto, giusto per rinfrescarti la memoria. Ma abbassa i toni e portami un po' di rispetto", è rigorosa Lara. "Sei cattivo quando parli di me. Non porti rispetto nemmeno a te come uomo. In due anni e mezzo ho perso amicizie e contatti per te. Il giochino non funziona più. Ringrazio Dio di avere avuto questa opportunità. Mi hai umiliato in ogni frase, ma adesso so che valgo qualcosa, che non faccio schifo come dici tu. Ti avevo chiesto delle dimostrazioni per ricredermi dopo i tradimenti. Ma un uomo non parla così della propria donna se ha rispetto per quella persona e per se stesso": lei è ormai un fiume in piena. Michael si difende: "Faccio fatica a esprimermi, mi viene più facile parlare con gli altri. Sono entrato pensando che ti avevo perso. Ero in ansia perché temevo che tu rafforzassi il pensiero di non voler stare più con me". Il confronto tra i due è serrato. "Non tradisco una persona che amo. Alla donna che amo non dico che fa schifo, che è una cessa, che non sa fare nulla" dice Lara. Lui vede le immagini di un massaggio tra lei e Giusepppe fatto dove non c'erano le telecamere e si altera, ma lei confessa di aver solo parlato con il single. La situazione arriva al punto di rottura. "Dopo tutto quello che ho vissuto posso dirti che desidero un uomo a cui dare tutte le attenzioni che merita. Esco da sola". Poi, al termine della puntata e un mese dopo la fine del reality, scopre parlando con Filippo che Michael ha corteggiato la single Rita pur avendo dimostrato pentimento e la voglia di conquistare Lara. "Un mese fa mi sarei arrabbiata. Oggi non capisco cosa lo spinga a prendermi in giro" dice sconsolata.



FINALE RECORD - La puntata finale su Canale 5 si è aggiudicata la gara degli ascolti nel prime time con 4.016.000 telespettatori, il 25.53% di share (29.50% di share commerciale e 44.42% sul target 15-34 anni). Picchi d’ascolto che hanno raggiunto 4.316.000 spettatori e 43.77% di share. Le cinque puntate del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia hanno ottenuto una media di 3.873.000 spettatori e una share del 22.56%. Risultato che cresce ulteriormente sul target 15-64 anni dove raggiunge il 26.01% di share su quello dei giovanissimi 15-24enni con il 44.05% di share.



IL COMMENTO DI SCHERI - Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha commentato gli ascolti del programma: "Una stagione strepitosa per 'Temptation Island': quella che si è conclusa ieri sera è stata l’edizione più vista di sempre. Il programma ha superato ogni immaginabile risultato e si è confermato un appuntamento imperdibile di Canale 5. Temptation Island è un racconto intenso e veritiero dell’amore in ogni sua sfaccettatura e, anche per questo, è apprezzato da un pubblico eterogeneo e trasversale. Complimenti a Maria De Filippi, a tutta la squadra Fascino, che ha curato nel dettaglio lo storytelling delle cinque puntate, e a Filippo Bisciglia. L’appuntamento è a settembre con l’edizione vip condotta da Simona Ventura".