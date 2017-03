Alessia Marcuzzi, ospite a "L'intervista" di Maurizio Costanzo, racconta la sua esperienza come conduttrice del reality "L'Isola dei Famosi" e spiega le incomprensioni avute con la collega Simona Ventura: "Quando mi hanno proposto di avere Simona sull'Isola ho detto subito "si è una bomba". Non credo che altre conduttrici avrebbero accettato. Ci sono rimasta male perchè quando è tornata ha fatto interviste dove ha detto che da conduttrice ho fatto scelte sbagliate. Mi è dispiaciuto e gliel'ho detto in faccia." Ecco il video.