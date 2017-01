Kurt Cobain, arriva il documentario tv

16:57 - Dagli anni dell'innocenza a quelli della dipendenza. Il regista Brett Morgen ripercorre la salita e la caduta del leader dei Nirvana nel documentario "Kurt Cobain: Montage of Heck". In Rete è stato lanciato il primo trailer del film, che andrà in onda sul piccolo schermo americano il 4 maggio sul network HBO.

Un viaggio all'interno del mondo del re del grunge, che ha preso forma anche grazie alla collaborazione della vedova Courtney Love. Le prime immagini del film sono state rilasciate dal sito Yahoo Movie Uk.