Kim Kardashian, selfie 'intimo' per l'amica

Non tutti i selfie di Kim Kardashian finiscono sui social. Alcuni scatti 'particolari' vengono infatti riservati solo agli amici più intimi e fidati. In una scena della nuova stagione di "Keeping Up With the Kardashians" (al via negli Stati Uniti l'8 maggio) Kim, durante una cena in famiglia, ha confessato: "Ho mostrato alla mia amica Larsa Pippen la mia vagina. Pensa sia favolosa e perfetta anche dopo aver avuto un bambino".