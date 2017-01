Kanye West, non solo Casa Bianca: vuole diventare "American Idol"

Forse in futuro diventerà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ma per il momento Kanye West punta a essere il nuovo " American Idol ". Il rapper si è infatti presentato a sorpresa come concorrente nel celebre talent cantando " Gold Digger ". Inutile dire che i giudici hanno molto apprezzato, a partire da Jennifer Lopez che nella canzone viene anche citata. E dietro le quinte Kim Kardashian ha "instagrammato" tutto.

Forse per Kanye questo è il primo passo per entrare nel cuore degli americani e tentare la scalata alla Casa Bianca. Qualche giorno fa ha infatti confermato la sua intenzione a volersi candidare per il 2020, ma nel frattempo intende evidentemente allargare la propria base di consenso oltre quella già cospicua che ha nel mondo del rap e dell'r'n'b.



Così si è presentato alla selezioni del talent a San Francisco e ha staccato il biglietto per tentare l'avventura. Ora bisognerà vedere come riusciranno i giudici a gestire un concorrente così "pesante" nei momenti decisivi...