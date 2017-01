Joe Bastianich: "Addio a Masterchef USA"

17:13 - "Mi sono ritirato da Masterchef America per tanti motivi, ma soprattutto perché mi voglio concentrare di più sull'Italia" dice Joe Bastianich, che ha annunciato l'addio al talent culinario che gli ha dato la fama tv."Ho tantissimi progetti televisivi in Italia - anticipa - Oltre alla seconda edizione di 'On the road', anche un nuovo programma meno di nicchia e che non ha a che fare con il cibo".

"Il mio compito televisivo è evolvere come personaggio, quest'anno cambierò volto, sarò più simpatico e bravo di quanto sono stato finora. Il tema è come vivono gli italiani, dal Nord al Sud del Paese - dice - sarà il racconto di un'Italia vera". Oggi il ristoratore tv vive tra l'America e l'Italia, con base a Milano "dove fino alla prima edizione di Masterchef riuscivo ad andare a suonare la chitarra al parco Sempione".