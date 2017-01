Jennifer Lopez signora della droga in un film tv

Jennifer Lopez sarà produttrice esecutiva e insieme protagonista di un film per il piccolo schermo nei panni della signora colombiana della droga Griselda Blanco. L'attrice ha rivelato: "Sono stata affascinata dalla vita di questa donna corrotta e complicata per molti anni. L'idea di collaborare con la HBO sembrava la scelta perfetta per poter finalmente portare in vita la storia di Griselda".