Jamie Chung sarà la mutante Blink nella serie tv sugli X-Men

La serie tv sugli X Men sembra sempre più vicina. E adesso spunta anche il nome dell'attrice che interpreterà il ruolo di Blink ovvero Clarice Ferguson, personaggio creato da Scott Lobdell e Joe Madureira nel 1994 per il film X-Men: Giorni di un futuro passato e interpretata dalla star cinese Fan Bingbing. Si tratta della bella Jamie Chung, che ha vestito il ruolo di Mulan in "Once Upon a Time" e quello di Valerie Vale in "Gotham".