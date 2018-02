Isola dei Famosi: Rosa e Alessia ai ferri corti

E’ ufficiale, Rosa Perrotta e Alessia Mancini non diventeranno mai migliori amiche, almeno per ora. Altro scontro tra le belle concorrenti, questa volta galeotto fu il riso da preparare. Giucas chiede ad Alessia se ha messo l’acqua a bollire ma la Mancini risponde: “No, penso che preferisce occuparsene Rosa, altrimenti poi dice che faccio tutto io”.



La Perrotta cade totalmente dalle nuvole, non capendo il motivo di quell'affermazione chiede ai compagni: “Vedete è normale questo atteggiamento? Sei polemica e pesante, io non ho più voglia di discutere con te”.



Gaspare stanco dei continui litigi delle due api regine cerca di smorzare gli animi: “Basta, per favore basta”. Alessia in confessionale continua a sostenere che non riesce a relazionarsi con Rosa, anche se effettivamente non ha alcun interesse a farlo.