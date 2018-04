Isola dei Famosi: Nino, il re del reality

Momento goliardico per Nino Formicola all'Isola dei Famosi. I naufraghi stanno facendo colazione e commentano l'avventura di Gaspare che come dice Jonathan Kashanian: "Non puoi più fare quello radical di sinistra filosofo, odiavi la tv ma hai fatto la proposta di matrimonio in diretta, hai fatto l'Isola". Continua Bianca Atzei: "Nino ormai sei trash". Il comico esasperato commenta: "Ma che pazienza ci vuole? La mia". Francesca s'intromette nel discorso: "Tu sei il vero re del reality".