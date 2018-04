16 aprile 2018 10:30 "Isola dei Famosi", chi vincerà tra Amaurys, Jonathan, Nino, Bianca e Francesca? Il pubblico deciderà chi sarà il quarto finalista tra la Cipriani e Kashanian e decreterà il vincitore della tredicesima edizione

Amaurys Perez, Bianca Atzei, Gaspare (Nino Formicola), Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani sono tornati in Italia per la fatidica finale dell'"Isola dei Famosi", in onda in prima serata su Canale 5. In Honduras hanno trascorso 81 giorni, la permanenza più lunga nella storia del programma. Quasi tre mesi lontano da affetti e comodità, a confronto con la natura, la condivisione degli spazi e del cibo e con le proprie fragilità. Chi sarà il quarto finalista, tra Jonathan e Francesca ma soprattutto: chi vincerà la tredicesima edizione dell'"Isola"?

Gli ultimi giorni a Cayo Paoloma sono trascorsi all’insegna di chiarimenti, confessioni e rese dei conti. Ognuno di loro è partito per l’Honduras con un obiettivo, un desiderio, un sogno e tutti torneranno da questa esperienza unica e intensa un po’ cambiati, non solo fisicamente.

Amaurys ha accettato la sfida con l’Isola, “pronto a combatterla”. Grande campione sportivo, nella vita ha affrontato prove molto difficili. Si è messo in gioco emotivamente e fisicamente: avrà vinto o l’Isola lo avrà battuto?

Bianca è volata sulle bianche spiagge dell’arcipelago honduregno per rimettere insieme i pezzi del suo cuore e della sua vita. Tornerà più forte e pronta per affrontare un nuovo amore col sorriso?

Gaspare (Nino Formicola) ha deciso di andare in Honduras per dire al pubblico “io esisto”! Man mano ha abbandonato scetticismo e cinismo e cambiato idea sull’Isola e sui reality. Avrà trovato anche l’energia per affrontare una nuova fase della sua carriera?

