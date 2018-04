Isola dei Famosi: Amaurys rompe il silenzio con Jonathan

La calma dopo la tempesta? Non sembrerebbe. Amaurys Pérez si avvicina a Jonathan Kashanian: "Ti posso parlare un secondo?". I due iniziano a parlare pacificamente di quello che è successo tra loro durante la puntata. Il pallanuotista chiede scusa: "Agisco d'istinto e non freno la lingua, però tu hai tirato in ballo cose che erano delle confidenze".



L'esperto di moda non è ancora del tutto convinto delle sue scuse: "Abbi il coraggio di dirmi cosa hai detto di me- tuona Kashanian- devo chiamare Bianca?". Pérez risponde a tono: "Tu sei un gran calcolatore, tu sei pericoloso".