"Isola dei Famosi", lite furibonda tra Amaurys e Franco

"Cosa fuoi fare, l'avvocato delle cause perse?" chiede l'ex pallanuotista a Franco, già abbastanza infastidito per la richiesta di questo chiarimento. "Devi chiarire con me su che cosa?" lo incalza.



Franco è indispettito perchè sostiene di non aver mai insultato Jonathan, mentre tutti, compreso lo stesso ex concorrente del Grande Fratello, lo hanno ormai indicato come l'autore della brutta frase.



"Io non ti ho mai accusato di nulla" ribadisce Amaurys a Franco, "sono schiavo della mia lingua e quando ho detto qualcosa di sbagliato ho chiesto scusa!", continua. A quel punto scatta la contromossa di Terlizzi: "Quelle frasi a Jonathan le hai dette tu. Vergognati Perez!".



A questo punto Amaurys non ci vede più e accusato, a suo dire ingiustamente, perde le staffe. "Vergognati tu, mi hai fatto passare per un bugiardo" urla a muso dutro contro Franco. E gli animi si surriscaldano pericolosamente, con la discussione che si alza nei toni.



"Credevo fosse un mio amico" dice Terlizzi in confessionale, "ma in realtà non è così. Quell'offesa io l'ho sentita proprio da Perez". Amaurys dal canto suo si difende: "Sono problemi suoi se ha detto quelle cose, io non voglio entrarci per nulla".