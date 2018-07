Ilary Blasi: "Dopo il calcio mi butto sul GfVip, farei anche la concorrente"

Non potrebbe desiderare di meglio Ilary Blasi. In questi anni è cresciuta molto professionalmente e sicuramente l'estate del 2018 la ricorderà per molto tempo ancora. Tra "Balalaika" e il "Wind Summer Festival", Ilary Blasi racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" che dopo una pausa ad agosto si rimetterà subito al lavoro per "Le Iene" e il "Grande Fratello Vip": "E' un programma che amo, mi piace la spontaneità, farei anche la concorrente".