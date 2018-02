Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Cristobal comincia a riprendersi e firma i documenti che gli da’ Francisca, ma sospetta qualcosa. Anche Severo non è per niente tranquillo, perchè le ricerche che ha fatto con Carmelo sembrano proprio indicare che Francisca sta cercando di ingannarli in tutti i modi, e Adela lo conferma. Matias e Beatriz, dopo essersi riavvicinati, sistemano il loro nido d'amore. Sono felici, ma forse è solo apparenza…

Francisca confessa a Raimundo di aver deciso di impossessarsi delle proprietà di Severo e lui, capendo il suo piano, cerca di dissuaderla senza ottenere nulla di buono, almeno per il momento.