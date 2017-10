Il Giallo della Settimana, gli ultimi sviluppi sul delitto di Yara Gambirasio

Ventiquattr'ore dopo la sentenza della Corte d'Assise di Bergamo Remo Croci commenterà il provvedimento dei giudici. Massimo Bossetti , l'unico indagato per il delitto di Yara Gambirasio, tornerà ad essere un uomo libero oppure restera' in carcere? In studio a Milano con Croci ci sarà l'investigatore Enzo Denti e il giornalista di Quarto Grado Giorgio Sturlese Tosi.