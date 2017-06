Il comico Scintilla alle prese con la prova della bilancia

Risate a non finire a "Selfie" quando sul palco è arrivato il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, trascinato, si potrebbe dire "di peso" dalla collega Debora Villa. I due sono intervenuti durante la presentazione del caso di Laura, una veneziana che, raggiunti i 40 anni, ha deciso di perdere peso. "Ho un passato da modello, fino a quando non ho avuto un brutto incidente con una tavola calda - ha detto Scintilla presentandosi al pubblico come se fosse un concorrente comune - Ci tengo comunque a salutare Debora Villa che non è più mia amica. Fino a qualche anno fa credevo di essere 'cicciottello' ma poi una applicazione sul cellulare mi ha definito 'obeso', così l'ho subito cancellata".

Il responso della bilancia però dà ragione all'app: il comico di "Colorado" sfiora i 100 chili. Adesso bisognerà vedere se, con l'aiuto del programma condotto da Simona Ventura, Gianluca Fubelli riuscirà a dimagrire: "In realtà il problema esiste ed è serio - ha ammesso - ho un mal di schiena e torcicollo causato dai... selfie!"