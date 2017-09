Nella stazione di Grande Fratello Vip i concorrenti non si annoiano mai: è il turno di Marco Predolin e Veronica Angeloni pronti a lanciare un appello molto particolare. Il conduttore, infatti, convince la pallavolista a confessare davanti alle telecamere del reality le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale. "Vorrei che fosse fedele, simpatico perché a me piacere ridere e deve mangiare tanto quanto me. Mi piacciono gli uomini del sud, preferibilmente dai da 31 ai 38 anni", dichiara la donna.