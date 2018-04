Grande Fratello, scoppia la prima lite: Baye Dame contro Patrizia

Sono passate meno di 48 ore dall’inizio del Grande Fratello 2018 e già ci sono stati i primi scontri. La prima lite ha come protagonisti Patrizia, la giovane modella che ama definirsi "figlia di papà" e conosciuta per essere l'ex di Stefano Ricucci, Gianluca Vacchi e Claudio D’Alessio, e il 29enne di origine africana Baye Dame Dia. Il video dello scontro è stato mostrato in esclusiva a Pomeriggio Cinque.



Motivo della diatriba è stato il comportamento della giovane bolognese, che giocava a fare degli occhiali con il pane. "Non voglio fare il moralista, però non ce la faccio a vedere ‘sta roba, c’è gente che muore di fame e voi state a giocà col pane", ha detto stizzito l’italo-africano. Immediata la risposta della giovane: "Io il pane me lo mangio, nessuno aveva intenzione di buttarlo, me lo poteva dire in un altro modo. Non ho mica buttato una pagnotta, stiamo calmi".