Grande Fratello, il fidanzato della deputata: "Ho avuto quasi 2mila donne"

"Ho avuto quasi duemila donne": con questa frase Simone Coccia, fidanzato della deputata Stefania Pezzopane, ha dato inizio alla prima polemica della 15esima edizione del Grande Fratello. Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, infatti, non hanno gradito l'affermazione del concorrente e gli hanno ricordato come "le donne non sono dei giocattoli".



Un'entrata non facile per l'ex spogliarrelista che ha già dovuto affrontare le critiche dei due opinionisti prima di accedere alla stanza segreta della Casa: il Lido Carmelita. Ombrelloni, sdraio e palloni da gonfiare: la camera nascosta non ha nulla da invidiare a una vera e propria spiaggia. Peccato che Simone abbia poco tempo per godersi il lido: Barbara d'Urso lo mette subito al lavoro.