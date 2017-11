Gossip Girl, un'altra attrice accusa di stupro Ed Westwick

Dopo Kristina Cohen anche Aurélie Wynn, attrice e modella statunitense, ha accusato di stupro Ed Westwick , la star di Gossip Girl. Per la seconda volta la violenza viene denunciata sui social: la Wynn ha infatti pubblicato un lungo post sulla sua pagina Facebook in cui racconta l'episodio che risalirebbe al 2014 . Westwich continua a smentire le accuse , ma intanto la polizia di Los Angeles ha aperto un'inchiesta su di lui.

" Agosto 2014 , ho attraversato un inferno con Ed Westwick - scrive la Wynn su Facebook - sono arrivata alla proprietà Glendower Estates, dove Ed risiedeva, perché una mia amica usciva col suo compagno di stanza, un membro del cast di Glee". Aurélie racconta poi che alle 5 del mattino , quando erano ancora tutti a casa di Ed, hanno deciso di fare un pisolino visto che c'erano diverse stanze libere. Proprio in quell'occasione sarebbe avvenuto lo stupro . La Wynn non racconta i dettagli, ma dice: "Esattamente com'è successo a Kristina Cohen, ho rifiutato Ed ma lui mi ha spinto la testa indietro e mi ha fermato col peso del suo corpo . Indossavo un costume da bagno a un pezzo che lui strappò, ero completamente sotto shock ".

La Wynn dice di essere praticamente fuggita dalla casa di Ed facendosi chiamare un taxi da un'amica. Qualche giorno dopo la ragazza ha raccontato l'accaduto al suo fidanzato Mark Selling. Ma l'attore di Glee avrebbe avuto la stessa reazione del ragazzo della Cohen: ha incolpato Aurélie di quanto era successo e le ha intimato di tacere. Anche gli amici le avrebbero consigliato di non dire nulla perché nessuno le avrebbe creduto: l'avrebbero accusata di essere in cerca di gloria e additata come "quella ragazza".



Aurélie avrebbe seguito questi consigli per anni, ma sulla scia del caso Weinstein e dopo aver appreso della denuncia della Cohen, ha deciso di rompere il silenzio. "Volevo semplicemente dare il mio appoggio a Kristina perché le credo. Sono contenta che tutto questo stia finalmente venendo alla luce". E poi conclude il post ringraziando la Cohen: "Senza di te non avrei avuto la forza di raccontare pubblicamente il mio inferno".