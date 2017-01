Gigi D'Alessio pronto per "Zelig" e il Capodanno di Canale 5

Cosa puoi anticiparci del Capodanno di Canale 5 "Gigi D'Alessio & Friends", in onda la serata del 31 dicembre?

Sarà una grandissima festa gratis per tutti coloro che vorranno venire in Piazza del Plebiscito a Napoli ad ascoltarci. Sarà una serata in musica che vedrà alternarsi sul palco professionisti e amici come Enzo Avitabile, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Fedez e i Dear Jack che sono bravissimi e molto professionali.



Pensi che questo concertone possa aiutare Napoli?

E' necessaria la musica in questo momento così difficile dal punto di vista sociale. E' stato un anno terribile e le cronache nere sono piene di fatti che sappiano. La musica nel Sud del mondo serve ad esprimere se stessi ma è anche un aggregatore fondamentale. Napoli, non lo dimentichiamo, è la terra dei cuori e non dei fuochi.



E poi sarai a "Zelig", cosa farai esattamente?

Ancora non lo so di preciso perché registreremo una delle prossime puntate ma mi presterò a quanto mi diranno. Sarò la guest star della puntata.



Come mai hai voluto pubblicare un disco live?

Ora Tour è stato un tour internazionale che si è spinto fino in Canda. Mi sembrava il minimo omaggiare i miei fan che sono spesso protagonisti di diversi "duetti" che abbiamo inserito nella tracklist. Proprio con il mio pubblico ho condiviso tutte e 54 le canzoni presenti nel disco.



Pensi di andare al Festival di Sanremo?

No, ma sono felice che sia Carlo Conti - vero erede di Pippo Baudo - a condurlo perché il Festival è e rimane una kermesse nazional-popolare, nella sua accezione più positiva. Lui come Raffaella Carrà e Gianni Morandi hanno fatto bene alla manifestazione.



Non sarai neanche presente come autore?

Nessuno me lo ha chiesto, ma se qualcuno tra Big e Giovani mi chiedesse una canzone sono a disposizione.