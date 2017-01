George Clooney produce una serie tv contro le compagnie farmaceutiche

George Clooney volge alla televisione i suoi futuri sforzi, per un progetto sulla corruzione nell'industria farmaceutica. Il divo produrrà con la sua Smokehouse Pictures la serie tv "America's Most Admired Lawbreaker" , basata su una ricerca del reporter Steven Brill dell'Huffington Post, effettuata nel 2015. Le autrici di " Making a Murderer" , Laura Ricciardi e Moira Demos, adatteranno e dirigeranno l'inchiesta per la tv.

La storia, vera, è quella di una nota casa farmaceutica e di una medicina venduta come miracolosa, ma in realtà molto aggressiva soprattutto per anziani e bambini. La società, accusata di aver nascosto e manipolato i veri dati sugli effetti del farmaco, è stata condannata a pagare 2 miliardi di dollari di risarcimenti, dopo averne guadagnati 30 dalla commercializzazione della medicina in questione.