Gavirate, i genitori dei bimbi maltrattati: “Ci è caduto il mondo addosso”

“Ci si è gelato il sangue”: è questa la prima reazione dei genitori dei bambini maltrattati nell’asilo di Gavirate, in provincia di Varese. A Mattino Cinque le mamme e i papà dei bimbi sono senza parole: “Vedere quelle immagini ci ha fatto cadere il mondo addosso, quello delle maestre non dovrebbe essere un lavoro per tutti”.



Nei video registrati dalle telecamere, posizionate all'interno della struttura dai carabinieri dopo la prima denuncia di una mamma, si vedono le urla e una ciabatta lanciata in faccia ad un bimbo. “La maestra – racconta Damiano, un papà – con noi era gentile e quando andavamo a prendere i bambini ci accoglieva con un sorriso. Posso solo dire che per me sembrava quasi bipolare”. “Un conto è vederle in televisione, quelle scene. Un altro è rendersi conto che quelle immagini riguardano tuo figlio”, racconta invece una mamma. La maestra è ora agli arresti domiciliari e la struttura è stata chiusa.