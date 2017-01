13 marzo 2015 Gambe sexy ma trucco ko, Jennifer Lopez bocciata ad American Idol Il giudice del talent musicale criticata alla finale, ma la star ormai pensa solo ai bimbi e assicura di non voler più sedurre gli uomini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:53 - Gambe e lato B in bella vista, fisico al top, ma trucco sbagliato. Jennifer Lopez alle finali della 14esima edizioni di "American Idol" fa girare la testa per le forme ma delude i fan per il make up. La cantante, giudice del talent musicale, ha infatti scelto colori "troppo chiari" come l'azzurro per gli occhi che però non le hanno reso giustizia. Ma rimane pur sempre la mamma single più amata.

JLo si concentra soprattutto sul lavoro e sui figli perché gli uomini l'hanno delusa. In una recente intervista la star ha fatto mea culpa, ammettendo di aver "sbagliato i compagni".



"Ho avuto storie in cui ci sono stati tradimenti - ha detto Jennifer a 'Loaded Magazine' - Arrivi a sentirti come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Come se ci fosse in te qualcosa che non va, come se non valessi abbastanza... Tutte queste emozioni contro cui dobbiamo combattere. Succede a uomini e donne, non è solo una cosa solo al femminile".