Gaffe della d’Urso con Predolin: “Tu quando sei uscito?”

Piccola gaffe di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque". Parlando del "Grande Fratello Vip" e del suo ultimo vincitore, Carmen Di Pietro racconta di essere fiera di essere uscita dalla casa più spiata d'Italia proprio contro Daniele Bossari. All'affermazione della donna, Barbara si rivolge a Predolin, anche lui ospite del suo programma e gli chiede: “Tu invece quando sei uscito?”. Immediate le risate tra il pubblico e Marco risponde: “Veramente mi hanno buttato fuori”, sottolineando la squalifica che ha fatto tanto discutere in questi mesi. La d'Urso è subito corsa ai ripari ridendo: “Ah già è vero me ne ero dimenticata”.