Domenica Live, Marco Predolin: confronto infuocato in studio

In esclusiva a Domenica Live il confronto con Marco Predolin. Il presentatore contro tutti. Durante la puntata dello show di Barbara D’Urso tanti gli ospiti che si sono divisi pro e contro le affermazioni fatte all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Aggredito su tutti i fronti Predolin risponde in maniera accesa: “Sono il classico uomo italiano e sono stufo di dovermi difendere. Sono stanco di essere crocifisso per questa storia: non sono omofobo. Rispetto tutte le forme di amore ma se vedo qualcuno vestito in maniera ridicola io rido”. Predolin e la sua compagna a causa di questa storia hanno subito anche delle minacce di morte. Io voglio che passi un messaggio Barbara – dice Predolin – chiedo scusa a chiunque si sia sentito colpito dalle mie affermazioni. Non volevo urtare nessuno”. E dopo l’accesa discussione in studio sono scattati gli abbracci tra Predolin e Alessandro Cecchi Paone.



Il presentatore fa “mea culpa” anche per quanto riguarda la bestemmia detta in diretta nella casa, motivo per cui è stato squalificato. Molto provata appare anche la compagna di Predolin che afferma: “tutta questa situazione è esasperata. Per noi è stato difficile avere a che fare con l’odio che è scaturito dal web”. Altro tasto dolente riguarda il gioco fatto in casa con Carmen Di Pietro dove il presentatore ha toccato le parti intime della showgirl. Il marito della Di Pietro, Giuseppe, chiede spiegazioni: “Certi gesti non li devi fare, sono un’offesa alla donna in generale”. La risposta di Predolin è secca: “È stata una provocazione del Grande Fratello. Ma da uomo e da marito ti chiedo nuovamente scusa, sia a te e che a tutte le donne”, e scherzando conclude: “Adesso tirate fuori chiodi e legno e crocifiggetemi”.