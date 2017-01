Gaetano Varcasia, morto il doppiatore di Topolino e di Tyrion in "Game of Thrones"

Gaetano Varcasia muore a soli 55 anni, stroncato da un tumore. Il mondo dei doppiatori italiani perde una pietra miliare che ha prestato la sua voce a grandi star del cinema mondiale come Spike Lee in "Fa' la cosa giusta" e in "Jungle Fever", Tyrion Lannister di "Game of Thrones" e Topolino che Varcasia ha doppiato ininterrottamente dal 1988 al 1995.