Colpo di.. sonno nello studio di " Avanti un altro ", dove è andato in scena un divertente siparietto. Protagonista inconsapevole una signora del pubblico che si è assopita proprio nel bel mezzo del programma. Il sonnellino non è sfuggito all'occhio attento di Paolo Bonolis, il conduttore ha infatti interrotto il quiz per controllare le condizioni della 'bella addormentata'.

Al risveglio la signora si è trovata faccia a faccia con il conduttore, che premuroso le ha chiesto: "Buongiorno, come va? Si potrebbe avere un caffè per la signora che si è appena svegliata". Non è mancata poi una frecciatina all'autore del programma Stefano Jurgens, che in quel momento stava facendo le domande alla concorrente di turno: "Questo dovrebbe darle testimonianza che lei è un po' rompi... Capito?".