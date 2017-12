Francesco Gabbani si racconta: "Aulicamente coatto? Perché no"

"Parlare di Karma occidentale è un po’ come parlare di pizza giapponese, credo che saremo sempre un po’ turisti nelle culture altrui". Francesco Gabbani parla del successo "Occidentali’s karma", analizzandone il significato a Music, il programma condotto da Paolo Bonolis. Il conduttore scherza sulla capacità del cantante di usare citazione colte con musicalità che "fanno ballare i coatti" e il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo ammette: "È difficile trasportare un concetto che non abbiamo inventato noi, oggi parliamo di Karma da occidentali più per moda che per reale comprensione del concetto".



"Mi piace pensare di poter proporre attraverso le mie canzoni degli spunti per riflettere, sempre se uno ha voglia di approfondirli", continua ancora Gabbani che poi spiega la famosa strofa "la scimmia nuda balla", citazione colta del saggio di Desmond Morris. "Ho avuto l’onore di essere invitato da lui ad Oxford e mi ha spiegato che dietro alle nostre sovrastrutture mentali c’è il soddisfacimento dei nostri istinti primari che vanno soddisfatti e questo dobbiamo solo accettarlo".