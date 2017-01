Francesco Bomenuto, nuovo sex symbol della tv

Si candida a diventare il nuovo sex symbol della tv. Ma la nuova vita da attore per Francesco Bomenuto è nata per caso. Ventinove anni, è proprietario di uno stabilimento balneare a Cirò Marina, e mai avrebbe immaginato che l'estate del 2015 sarebbe stata diversa per lui. Presto sarà infatti sul set della fiction Mediaset "Rimbocchiamoci le maniche" di Stefano Reali al fianco di Sabrina Ferilli ed è stato scelto da Pupi Avati e Ricky Tognazzi per altre due serie tv.