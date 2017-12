È una Floriana Secondi in grande spolvero quella che parla a Pomeriggio Cinque della propria vita privata. "Sono libera come l’aria, non ho problemi" dice con la solita verve romanesca ammettendo però che la sua "vita privata zoppica". Tra una battuta e l’altra che scatena l’ilarità del pubblico, la vincitrice del Grande Fratello ammette: "I belli hanno più possibilità nella vita, io ho faticato tanto per conquistare un uomo e poi mi è successo quello che mi è successo. È più difficile per me, con i miei modi magari irruenti".



E mentre Barbara D’Urso le chiede con insistenza se sia fidanzata o meno lei svia il discorso ed evita di rispondere: "Sono una donna molto introspettiva, quando gli uomini si trovano davanti a me vanno un po’ in difficoltà per via del mio modo di essere così libertina. Mi lasciano, però poi tornano perché evidentemente non trovano altrove quello che hanno trovato con me", dice ancora Floriana con il fare molto diretto che la contraddistingue da sempre.