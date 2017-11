Floriana Secondi torna con il suo ex

Ritorno di fiamma per Floriana Secondi , vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e Daniele Pompilio, imprenditore di origini calabresi. I due sono stati legati dal 2013 al 2014, poi la rottura. Secondo il settimanale Spy tra loro è di nuovo amore e, in vacanza alle terme, hanno dimostrato di non poter resistere alla passione...

In una piscina tutta per loro, Floriana e Daniele si sono regalati un momento di intimità: prima lui le bacia il ventre, poi le massaggia le spalle e infine scatta il bacio. L'opinionista sorride felice e Pompilio non ha occhi che per lei. I due hanno ritrovato la felicità di coppia dopo essersi allontanati per qualche anno e ora sono pronti a godersi questo nuovo inizio.