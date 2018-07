Filippo Bisciglia: "Temptation Island torna tra gelosie e confusioni"

Dal 9 luglio alle 21.10 su Canale 5 torna "Temptation Island". Sei coppie, non sposate e senza figli in comune, mettono alla prova i loro sentimenti per 5 puntate. Al timone del reality come sempre c'è Filippo Bisceglia che al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" racconta la nuova edizione. "Ci sono due coppie che mi stanno toccando particolarmente, mi emoziono sempre davanti al falò quando parlo con i fidanzati", racconta.