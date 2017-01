Enrico Papi che sorpresa, fisico palestrato su Instagram

Selfie 'palestrato' per Enrico Papi, che su Instagram ha sfoggiato orgoglioso i suoi addominali definiti. A 51 anni il conduttore vanta un fisico da vero sportivo e a margine dello scatto si prende una rivincita su chi lo credo troppo in carne: "Quando mi dicono che in tv sembro grasso...". Papi può però contare anche su tanti ammiratori, che dopo la reunion a "Verissimo" con l'Uomo Gatto si sono mobilitati per riportare in tv Sarabanda.